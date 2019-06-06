صور.. توافد المواطنين على شواطئ البحر الأحمر ثانى أيام العيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد المواطنون فى الساعات الأولى من صباح ثانى أيام العيد، على الشواطئ المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهد شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، إقبالا كبيرا من أهالى مدينة الغردقة وآخرين من المغتربين.

من جانبه، قال أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن شاطئ النادى استقبل منذ الأمس آلاف المواطنين من الأعضاء وغير الأعضاء، موضحاً إن هناك دخول بدون عضوية برسم دخول رمزى للفرد الواحد.

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إنه تم زيادة أعداد المنقذين، طبقا للبروتوكول الموقع مع جمعية الإنقاذ البحرى.

كما شهد شاطئ عام رقم 4، توافد أعداد كبيرة من ساعات الصباح الأولى، رغم عدم وجود خدمات بداخلة، وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه يعد تلك الشاطئ من أكثر الشواطئ إزدحاما، والذى يطلق عليه شاطئ الغلابة.

من جانب آخر، تشهد شواطئ مدينة القصير رواجا كبير، حيث يتوافد عليها أهالى محافظات الصعيد وخاصة قنا لكونها الأقرب.

وقال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، أن هناك متابعة مستمرة لكافة الشواطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، موكداً إن شواطئ القصير تشهد توافد المواطنين على الشاطئ العام للمدينة، احتفالا بعيد الفطر.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تتوافد على شواطئ القصير، من محافظات الصعيد لقضاء يوم على شاطئ البحر الأحمر.

فى ذات السياق، توافدت اليوم أعداد كبيرة من المراكب السياحية ومراكب أهالى الغردقة فى اتجاه جزيرة أبو منقار وجزيرة الجفتون، لقضاء ثان أيام العيد على شواطئها والاستمتاع بالدلافين داخل محمية الجزر الشمالية، وكذلك بمنطقة سطايح جنوب البحر الأحمر .

فيما شهدت الفنادق السياحية بمدينة الغردقة خاصة التى تضم بداخلها أكوابارك "ألعاب مائية" إقبالاً كبيراً من المعيدين والمصطافين، حيث أن ذلك يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإشغالات خلال أيام العيد.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المحافظة من إسعاف لحالات الطوارئ وفرق إنقاذ وسيارات مطافى وخدمات أخرى، مؤكدا على ضرورة توخى الحذر أثناء الاحتفالات بالعيد حفاظاً على المواطنين، وشدد على الجهات الأمنية باستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل قد تحدث خلال الاحتفالات، مشيرا إلى حسن تعاملهم مع المواطنين، والعمل على حمايتهم .



احتفال المواطنين بعيد الفطر على شواطئ البحر الأحمر



احتفال المواطنين بعيد الفطر على شواطئ البحر الأحمر



احتفال المواطنين بعيد الفطر على شواطئ البحر الأحمر



احتفال المواطنين بعيد الفطر على شواطئ البحر الأحمر



احتفال المواطنين بعيد الفطر على شواطئ البحر الأحمر