صور.. بيت العائلة المصرية ببرلين يحتفل بعيد الفطر ويوزع الهدايا على الأطفال

كتب محمود راغب

نظم بيت العائلة المصرية ببرلين، أمس الأربعاء، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بألمانيا، بالتعاون مع منتدى الثقافة العربية ببرلين، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشهد الحفل بمقر بيت العائلة المصرية ببرلين، أبناء الجالية المصرية بألمانيا، وعدد من أبناء الجاليات العربية، والألمان، ويط أجواء احتفالية احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن أبناء الجالية احتفلوا أمس بأول أيام العيد مع الجاليات العربية، وسط أجواء من الفرحة ومحاولة اضفاء البهجة على الأطفال بتوزيع الألعاب الترفيهية .

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بيت العائلة المصرية نظم احتفالية بمقره بالعاصمة الألمانية ببرلين بالتعاون مع منتدى الثقافة العربية، للاحتفال مع أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية والألمان بالعيد، وسط تجهيز الكعك والبسكويت ولعب ترفيهية تم توزيعها على الأطفال .