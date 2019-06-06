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صور.. العراق يكتشف لغز 219 حريقا فى المحاصيل الزراعية ..اعرف التفاصيل

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 ص
صور.. العراق يكتشف لغز 219 حريقا فى المحاصيل الزراعية ..اعرف التفاصيل اكتشاف لغز حريق المحاصيل الزراعية فى العراق
وكالات الأنباء

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أظهرت صور لإحدى المزارع فى مدينة الموصل العراقية، قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، فى محاولة لإشعال النيران فى المحاصيل الزراعية، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن قناة "السومرية نيوز".

وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعى، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق فى المحاصيل"، وأضاف النشطاء أن "السبب فى ذلك، هو محاولة إبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقية، أن 219 حريقًا اندلعت فى المحاصيل الزراعية خلال 25 يومًا، من تاريخ 8 مايو الماضى وحتى يوم الأحد الماضى.

اكتشاف-عدسة-مكبرة-لمحاولة-حرق-محاصيل-زراعية-فى-العراق
اكتشاف عدسة مكبرة لمحاولة حرق محاصيل زراعية بالعراق

 

القوات-العراقية-تضبط-العدسة-المكبرة-وسط-المحاصيل
القوات العراقية تضبط العدسة المكبرة وسط المحاصيل

 

القوات-العراقية-تكتشف-لغز-حريق-المحاصيل-الزراعية
القوات العراقية تكتشف لغز حريق المحاصيل الزراعية

 

مجهولون-يستخدمون-عدسة-مكبرة-لحرق-محاصيل-زراعية-بالعراق
مجهولون يستخدمون عدسة مكبرة لحرق محاصيل زراعية بالعراق

 


الدفاع المدنى العراقى

حرق المحاصيل العراقية

الشرطة العراقية

قوات الامن العراقية

حريق مزارع عراقية

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