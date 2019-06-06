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صور.. إقبال كبير على قلعة قايتباى فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

الخميس، 06 يونيو 2019 06:11 م
صور.. إقبال كبير على قلعة قايتباى فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك اقبال المواطنين على قلعة قايتباى
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت قلعة قايتباى بالإسكندرية إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وشهدت ساحة القلعة استمتاع الشباب بركوب الدراجات والخيل.  
 
وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه للعام الثالث علي التوالي سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساءً اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30/9/2019. 
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء بناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وفى إطار الحرص علي إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الأثري الهام.
 
وأكد متولى على أنه تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقي المعلومة عن الآثر الهام، وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الإسكندرية للحرص علي سلامة الزائرين بعدم تسلق الأسوار، كذا التنبيه بعدم الكتابة علي الجدران، وعدم إلقاء المخلفات، وتم التوجيه لدى شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص علي إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.
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الاسكندرية

قلعة قايتباى

عيد الفطر

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