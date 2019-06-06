صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الفطر

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبال كبير اليوم الخميس، و ذلك فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وجاء الإقبال على الشواطئ المجانية والمميزة والسياحية للاستمتاع باجازة عيد الفطر.

من جانبه، قال اللواء أحمد زهرة مدير عام بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انه تم رفع عدد الشواطئ المجانية من 8 الى 10 شواطئ.

وأكد أن مجانية تعنى المجانية التامة من حيث دخول الشاطىء، والاستمتاع برماله ومياه وكافة الخدمات، وهنا يسمح للمصطاف بدخوله بالشمسية والكرسى الخاص به أو بدونه، وفى حالة رغبته فى تأجير شمسية يكون سعرها 3 جنيه للشمسية، واحد جنيه للكرسى، واحد جنيه للترابيزة، واحد جنيه لغرفة خلع الملابس طوال اليوم، واحد جنيه لدورة المياه طوال اليوم، من منفذ البيع الخاص بالمحافظة.

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطىء لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطىء المجانية لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك فورا، وأيضا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكى والغطاسين بالشواطىء.

كما شدد المحافظ، على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية، بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءتها وتكثيف الحملات، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق، مؤكدا علي الإهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة.