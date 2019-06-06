صور.. أطفال الأقصر يستمتعون بأول ليالى العيد فى الملاهى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت العائلات والأسر بمحافظة الأقصر في أول ليالي عيد الفطر المبارك، التوافد علي أماكن الألعاب وملاهى الأطفال وذلك للاستمتاع في أجواء من البهجة والسعادة.

ويقول سيد المريسى صاحب ملاهي أطفال بالأقصر، أنه تم تجهيز كافة الألعاب من آخر أيام في شهر رمضان المبارك لخدمة الجمهور وإضفاء المزيد من السعادة والفرحة علي الأطفال للاستمتاع بالعيد، وكذلك تم تخفيض الأسعار لكي يتمكن الجميع من اللعب خلال الأيام الثلاثة بالعيد.

وكان قد قرر محافظة الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة احتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو احتفالات العيد.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.

وتم تخصيص الأرقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .



















