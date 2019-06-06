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صور.. أحياء الإسكندرية تستقبل تهنئة الكنائس بعيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 05:36 م
صور.. أحياء الإسكندرية تستقبل تهنئة الكنائس بعيد الفطر أحياء الإسكندرية تستقبل تهنئة الكنائس بعيد الفطر
الإسكندرية - جاكلين منير

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تقدم عدد من الآباء الكهنة بكنائس الإسكندرية بالتهنئة بعيد الفطر المبارك إلى رؤساء الأحياء المختلفة فى أجواء من الود والمحبة.

واستقبل اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، اليوم الخميس، بديوان عام الحى وفد من كنيسة مارى جرجس بغيط العنب، ويضم القس داود بطرس والقس أنجيلوس لبيب ووجدى نجيب.

ورحب اللواء هشام كمال بالوفد، مضيفاً أن تهنئته ووجوده بينهم يعكس روح المحبة والوئام التي تسرى بين أبناء هذا الوطن، مضيفاً أن المصريين حينما يجتمعون معاً فى الأعياد الدينية والوطنية يقدمون للعالم معانى السلام والتعايش، وهى المعاني التي حافظت على وحدة مصر وتماسكها.

وأكد رئيس حى غرب على أن المصريين جميعاً نسيج وطني واحد، ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهم أو ينال من وحدتهم وتماسكهم للحفاظ على هذا الوطن العظيم ومقدراته، وأن مصر تعد نموذجاً فريداً فى الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات

من آخرى، استقبلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بمكتبها في ديوان عام الحي، وفد من كاتدرائية سانت كاثرين لتتلقى التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم الأب عيد نظمي، والأب أنطونيوس أبو الخير، خالص التهنئة لجميع مواطني وموظفي حي الجمرك بقيادة المهندسة سحر شعبان متمنين دوام السلام والإستقرار على وطننا الغالى، كما قدموا خالص الشكر لرئيس حي الجمرك على دعمها الدائم لجميع مواطني الحي بإختلاف أطيافهم ومشاركتها في جميع المناسبات والأعياد الاجتماعية والدينية مما يُضفي روح الانتماء والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، و أكدوا على أن المصريين إخوة ودائماً ما نحتفل سويًا بجميع المناسبات والأعياد.

يأتي ذلك فى الوقت الذى قام العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول بزيارة قرية الأطفال العالمية  للايتام، للأطمئنان علي أطفال القرية وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وقام العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول صباح اليوم الخميس بزيارة لقرية الأطفال الايتام، للاطمئنان علي أطفال القرية وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم، وقام  بتوجيه الشكر للعاملين بالقرية علي المجهود المبذول لرعاية أطفال القرية.  

كما قام العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول اليوم الخميس  بزيارة لقسم شرطة العامرية أول لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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