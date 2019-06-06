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صور.. أبناء ترامب يحتفلون مع سكان قرية أيرلندية فى "حانة" محلية

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. أبناء ترامب يحتفلون مع سكان قرية أيرلندية فى "حانة" محلية أبناء دونالد ترامب فى حانة أيرلندية
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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زار إريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور، أبناء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، حانة محلية فى قرية دونبيج التابعة لمقاطعة كاونت كلير، فى أيرلندا، وذلك خلال مرافقتهما لوالدهما فى زيارته إلى بريطانيا، والتى أعقبها بزيارة أخرى لأيرلندا ضمن جولته فى المنطقة.

احتفل رواد الحانة المحلية الأيرلندية بأبناء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتناولوا معهما كؤوس البيرة الأيرلندية، فيما التقط سكان القرية مع إريك وجونيور، الصور التذكارية احتفاءً بزيارتهما أيرلندا ضمن الوفد المرافق للرئيس ترامب.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصل، الأربعاء، إلى العاصمة الأيرلندية دﺑلن، قادمًا من المملكة المتحدة، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، وبثت قناة (سى. إن. إن) الأمريكية لقطات حية للحظات نزول الرئيس ترامب من الطائرة بمطار شانون، برفقة زوجته ميلانا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلتقى ترامب خلال زيارته للبلاد برئيس الوزراء الأيرلندى ليو فرادكار.

أبناء ترامب فى حانة بأيرلندا
أبناء ترامب فى حانة بأيرلندا

 

تجهيز كأس بيرة لابن ترامب فى أيرلندا
تجهيز كأس بيرة لابن ترامب فى أيرلندا

 

ابن ترامب يصافح أحد السكان المحليين فى أيرلندا
ابن ترامب يصافح أحد السكان المحليين فى أيرلندا

 

ويذكر أن ترامب التقى الملكة إليزابيث، الاثنين، بعد وصوله هو وقرينته إلى بريطانيا، كما أجرى، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت" محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وسعى دونالد ترامب، الذى زار أيرلندا للمرة الأولى بصفته رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، لطمأنة الدولة الأوروبية بأن خروج جارتها بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيصب فى صالحها، فيما استغل رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار، اجتماعه مع ترامب، وهو مؤيد قوى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، للتأكيد على مخاوف بلاده من الخروج الذى قد يؤثر عليها أكثر من أى دولة أخرى فى التكتل المؤلف من 28 عضوا.

وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا فى جهود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى فى كيفية الإبقاء على حدود أيرلندا، التى يبلغ طولها 500 كيلومتر، مع اقليم أيرلندا الشمالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وضمان ألا تؤدى هذه العملية لتقويض السلام المستمر منذ عقدين فى الاقليم البريطاني.

وقبل اجتماعه مع فارادكار، قال ترامب إنه يتوقع أن يسأله رئيس الوزراء عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمور ستسير على "ما يرام" بالنسبة لأيرلندا، وأضاف للصحفيين، "الوضع على (الحدود) الآن جيد. تريدون أن تجربوها وأن تبقى على هذا النحو وأنا أعلم أن هذه نقطة خلاف كبيرة فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنا متأكد من أن الأمور ستسير بشكل جيد".

وقُتل نحو 3600 شخص خلال الاضطرابات فى اقليم أيرلندا الشمالية، والتى تحولت إلى صراع طائفى بين الاتحاديين وغالبيتهم من البروتستانت الذين يريدون بقاء الاقليم جزءا من المملكة المتحدة وفريق يهيمن عليه القوميون الكاثوليك. وساهم اتفاق السلام، المبرم عام 1998 والمعروف باسم اتفاق الجمعة العظيمة بوساطة أمريكية، فى إنهاء العنف إلى حد كبير.

صورة تذكارية لابناء ترامب فى حانة بأيرلندا
صورة تذكارية لابناء ترامب فى حانة بأيرلندا

 

إريك ترامب يحمل كأس البيرة
إريك ترامب يحمل كأس البيرة

 

إريك ترامب يملأ كأسه بالبيرة
إريك ترامب يملأ كأسه بالبيرة

 

لقاء صحفى مع إريك وجونيور ترامب فى أيرلندا
لقاء صحفى مع إريك وجونيور ترامب فى أيرلندا

 

إريك ترامب يودع رواد الحانة الأيرلندية
إريك ترامب يودع رواد الحانة الأيرلندية

 

صورة سيلفى مع ابنا ترامب فى أيرلندا
صورة سيلفى مع ابنا ترامب فى أيرلندا

 

رواد حانة أيرلندية يحتفون بأبناء ترامب
رواد حانة أيرلندية يحتفون بأبناء ترامب

 

صور تذكارية مع أبناء ترامب فى حانة أيرلندية
صور تذكارية مع أبناء ترامب فى حانة أيرلندية

 

مواطنون أيرلنديون ووسائل إعلام تلتف حول أبناء ترامب
مواطنون أيرلنديون ووسائل إعلام تلتف حول أبناء ترامب

 

إريك وجونيور ترامب يزوران حانة أيرلندية
إريك وجونيور ترامب يزوران حانة أيرلندية

 

احتفاء بزيارة أبناء ترامب لحانة أيرلندية
احتفاء بزيارة أبناء ترامب لحانة أيرلندية

 

 


دونالد ترامب

ابناء الرئيس الامريكى

ابناء دونالد ترامب

اريك ترامب

جونيور ترامب

زيارة ترامب لايرلندا

ميلانيا ترامب

الاتحاد الاوروبى

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