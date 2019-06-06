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شعبة المعادن الثمينة: شبكة العيد تنعش الطلب على الذهب بمحافظات وجه بحرى

الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: شبكة العيد تنعش الطلب على الذهب بمحافظات وجه بحرى إيهاب واصف
كتب – إسلام سعيد

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كشف إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك ارتفاعا فى الطلب على الذهب فى محافظات وجه بحرى خلال فترة احتفالات عيد الفطر لشراء شبكة العيد، مشيرا إلى أن الطلب على المعدن النفيس فى القاهرة مستقر حتى الآن قياسا على العام الماضى.

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

على جانب آخر، أضاف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب هبطت لأدنى مستوياتها فى عام 2019، لكنها عاودت الصعود مرة أخرى خلال الأسبوع الماضى  نتيجة التصعيد الأمريكى المكسيكى.


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