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شعبة الأسماك: ارتفاع كبير فى الطلب خلال احتفالات عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 ص
شعبة الأسماك: ارتفاع كبير فى الطلب خلال احتفالات عيد الفطر الأسماك
كتب – إسلام سعيد

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كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاعا كبيرا فى الطلب على الأسماك، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، على جميع أصناف الأسماك.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن معظم مطاعم الأسماك توقفت عن العمل خلال أول أسبوع فى شهر رمضان، بسبب الانخفاض الكبير فى الطلب، نتيجة توجه الأسر المصرية لشراء مأكولات أخرى سواء اللحوم أو الفراخ.  

وأضاف جعفر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطلب بدأ يرتفع خلال آخر 10 أيام من شهر رمضان ويصل إلى ذروته فى فترة عيد الفطر.

وكان أحمد جعفر كشف، عن ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى مليون 650 ألف طن أسماك سنويا مقارنة بمليون و500 ألف فقط، مرجعًا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار إلغاء رسم الصادر المفروضة على صادرات السمك الطازج والمبرد لمدة عام، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أغسطس 2019، على أن يتم تطبيق إلغاء القرار بدءًا من 2 يناير 2019.


احمد جعفر

شعبة الاسماك

اخبار الاقتصاد

الاسماك

سعر السمك

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