شرطة التموين تلاحق تجار الأغذية الفاسدة فى العيد

كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط 102 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة"، لحفظ وتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (21.101 )، طن "لحوم مجمدة مستوردة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها فى شهرى أغسطس عام 2018 ومايو عام 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المديرالمسئول عن مصنع (غير مرخص)، لتصنيع وتعبئة الأسماك المملحة، بدائرة مركز شرطة ميت غمر (محافظة الدقهلية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة، قدرها (8.890 ) طنا "فسيخ، سردين، أنشوجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مالكة ثلاجة لحفظ وتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخصوص (محافظة القليوبية)، لحيازتها وتجميعها كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، قدرها (5) أطنان"لحوم، كبدة"مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، من مفتشى الطب البيطرى بالقليوبية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط مالك محل (غير مرخص)، لتجارة الأسماك بدائرة قسم شرطة ديروط (محافظة أسيوط)، لحيازته، وتجميعها كمية من الأسماك المملحة قدرها (1.110) طن "ملوحة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما نجحت الحملات فى ضبط 17 قضية إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها "64 إسطوانة بوتاجاز"، وضبط 2 قضية مواد بترولية، ضبط خلالها (59200 لتر "سولار – بنزين")، وضبط 20 قضية دقيق مدعم، ضبط خلالها (40,050 طن دقيق)، بالإضافة لضبط 229 قضية فى مجال مخالفات المخابز.

واستمراراً للحملات تم ضبط 8 قضايا فى مجال الاتجارغير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (4,290 طن "سكر" – 1240 عبوة زيت طعام)، وضبط قضية واحدة فى مجال الاستيلاء على الدعم، وضبط 37 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (28,210 طن و28487 عبوة مواد غذائية متنوعة )، وضبط (13) قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (750 لتر منظفات، 405 قطعة مواد غير غذائية متنوعة).

وضبط 556 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 27 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، و ضبط خلالها (26,642 طن لحوم – 10,054 طن أسماك- 117 عبوة "مصنعات أسماك")، وضبط 16 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 560 عبوة سجائر)، بالإضافة لضبط 6 قضايا فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر، ضبط خلالها (350 كيلو جرام زبدة- 982 عبوة "أدوية، مستحضرات تجميل"– 3110 قطعة "مستلزمات طبية)، وضبط 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية (6314 وحدة ألعاب نارية).