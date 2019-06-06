"سيدات الأقصر بـ100 راجل".. حكايات نماذج مشرفة كُرمن فى القصر الرئاسى "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

"سيدات الأقصر بـ100 راجل" ذلك هو الوصف الأمثل لأبناء محافظة الأقصر اللاتي حصلن علي التكريم والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأولي "الحاجة صيصة" التي عملت أكثر من 47 سنة في مهن الرجال بمسح الأحذية، وارتدت ملابس الرجال لتربية أبنائها والإنفاق عليهم، والثانية "مروة العبد" فتاة التروسيكل التى عملت على دراجة توكتوك بخارية لمساعدة والدها في الإنفاق على أسرتها وزواج أشقائها.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل نجاحات ووصول سيدات الأقصر للقصر الرئاسية والحصول علي تكريم رئيس الجمهورية لهن:-

"الحاجة صيصة" وعناء العمل بمسح الأحذية وإرتداء ملابس الرجال 47 سنة

سطرت "الحاجة صيصة أبو دوح" ملحمة قوة حديدية بتنكرها في زي الرجال وقيامها بمسح الأحذية في المدينة لتربية أبناؤها وبعد كشف الإعلام لقصتها نالت التكريمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحافظة الأقصر وعدد من المؤسسات الخيرية بالمحافظة، وحصدت لقب الأم المثالية وقتها، وتم تسليمها شقة لتربية أبناؤها كهدية من الرئيس والمحافظة لدورها الكبير في رفع إسم المرأة العاملة في السماء.

وبدأت قصة الكفاح الملحمية للحاجة صيصة أبو دوح بلأقصر، منذ أكثر من 47 سنة عقب وفاة زوجها وتركها وهى حامل فى ستة أشهر فقررت العمل بعد أن أصبحت لا تجد قوت يومها، لكنها لم تستطع ذلك بسبب العادات والتقاليد التى تمنع عمل السيدات بمهن الرجال، فقامت بقص شعرها وإرتدت ملابسهم وبدأت تخرج للعمل بعد ان أنجبت مولودتها الوحيدة "هدى" حيث بدأت فى العمل بمصانع الطوب اللبن، وبعد سنوات من التعب عملت بمهنة "ماسح أحذية" بشارع المحطة بالأقصر، حتى تم زواج نجلتها هدى والتى تعول 6 أفراد بعد أن اصبح زوجها غير قادر على العمل بسب مرضه فلم تجد "صيصة" أمامها إلا الكفاح من أجل ابنتها وأحفادها، وعملت ماسحة للأحذية لعدة سنوات حتي ظهرت حقيقتها للمجتمع ونالت التكريم المناسب.

وبعد تكريم الحاجة صيصة لدورها الكبير في رعاية أبناؤها بالكسب الحلال، إنهالت عليها اللقاءات التليفزيونية من مختلف وسائل الإعلام الدولية حيث إلتقي معها التليفزيون الإيطالى، وتم تصوير فيلم تليفزيونى وثائقي عن الحاجة "صيصة" والتى فازت بلقب الأم المثالية بمحافظة الأقصر، وذلك لتسليط الضوء علي المرأة المصرية وقدرتها علي العمل في كافة الميادين بالحياة وذلك بمقر نادي الزراعيين بمدينة الأقصر.

كما سلمت محافظة الأقصر، شقة للحاجة صيصة وهي التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأم المثالية الحاجة صيصة أبو دوح، التي عملت ماسح أحذية وتنكرت في زي رجل لعدة سنوات، حتي برزت قصتها في الكفاح وإنهالت عليها التكريمات والهدايا من مختلف أرجاء مصر، حيث قال عبد الخالق أبو قرين وكيل الإدارة العامة للشئون والإدارية وقتها، أنه توجه مع وفد من المحافظة لتسليم الحاجة صيصة أبودوح الأم المثالية للشقة رقم 24 الكائنة بالدور الثالث بعمارة ا الشهر العقارى بمنطقة أبو الجود، وذلك بموافقة محمد بدر محافظ الأقصر، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيص شقة للام المثالية بدون مقابل وشكلت لجنة من المحافظة لتسليم الشقة لصيصة.

ومن جانبها عبرت الحاجة صيصة أبو دوح لـ"اليوم السابع" عن سعادتها البالغة بتنفيذ الرئيس والمحافظ لوعده وتسليمها شقة تأويها وتأوي أسرتها، وقدمت له الشكر عن تلك الهدية الجميلة، مضيفةً أنها وأسرتها إنتقلوا للشقة ليقطنوا في مدينة الأقصر بعد عدة سنوات في منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا، مؤكدةً علي أنه تشكر كافة المسئولين الذين وقفوا بجانبها وساعدوها في ظهور قصتها لمصر باكملها.

"مروة العبد" فتاة التروسيكل التى ساعدت والدها في زواج أشقائها ومصاريف أسرتها

قصة النجاح الثانية للفتاة "مروة العبد" التي قادت تروسيكل لعدة سنوات لمساعدة والدها في الإنفاق علي أسرتها وزواج شقيقاتها، حيث قالت مروة العبد إبنة قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، إنها تعيش فى حلم سعيد بعد لقاؤها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولم تكن تتوقع أن تشاهد الرئيس السيسى ويقابلها بنفسه فى قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية، حيث ما قام به خطوة تشعرها بالفخر بأنها مواطنة مصرية يرى الرئيس معاناتها ويهتم بلقائها.

وأضاف مروة العبد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب لقاؤها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها قالت فى لقاء سابق بإحدى القنوات الفضائية أنها تتمنى أن يرى الرئيس السيسى معاناتها، وهو ما حدث بالفعل اليوم بإستقباله لها فى قصر الإتحادية وتقديم شقة هدية لها ولأسرتها، قائلة: "من أول ما كلمونى وروحت القاهرة وأنا مش مصدقه اللى بيحصل معايا ومش عارفه ده حلم ولا ناس بيضحكوا عليا انا وأبويا، ولما وصلت الفندق اللى نزلتنى فيه الرئاسة برضه مكنتش مصدقة الكلام وحسيت إنى هقابل مسئول تانى غير الرئيس، وكل الكلام والحاجات دى راحت لما شوفت السيسى بعينى ولمسته وقاللى انتى فخر لمصر ولكل بنات مصر".

وأكدت مروة العبد، أنها لم تخجل من العمل بقيادة التروسيكل فى قريتها للحصول على لقمة العيش الحلال ولكن الجميع كان يسخر منها فى البداية، وحالياً كل أهل قريتها يفخرون بها ويحتفلون أمام منزلها، قائلة: "الحمد لله صبرت وتعبت السنين اللى فاتت وربنا عوضنى بشوفة السيسى وإدانى شقة ليا ولعيلتى وهيخلينى أحضر فى مؤتمر الشباب الجاى وأقعد جنبه كمان، عمرى ما حسيت إنى هشوف الرئيس ولا حالتى هتوصل له وقولت للرئيس فيه غيرى كتير فى مصر والشغل مش عيب لكن الحلال أهم، والحمد لله انا مش عاوزة حاجة تانية من الدنيا بعد شوفت الريس".

وقدمت فتاة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا الدعم الكبير الذى قدمه لها، حيث إنه سيجعلها تعود لقريتها التى تربيت فيها وعملت وستظل تعمل لدعم أشقاؤها الأربعة داخلها، وهى مرفوعة الرأس أمام الجميع، وأعربت عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تحدث مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه فى هذا الصدد بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.

وفى هذا الصدد قالت مروة الجهلان العبد 27 سنة إنها عملت سائقة على التروسيكل بعد قيامها بالعمل فى عدة أعمال ومنها حمل الطوب والأسمنت وأجولة الدقيق والقمح لمساعدة أسرتها ودعم شقيقاتها فى زواجهن، حيث تقوم بتوصيل الأطفال للمدارس صباحاً وتعيدهم لمنازلهم فى المساء وتحصل على أجرة شهرية من أولياء أمور الأطفال وتدخل بها "جمعية" لتوفير جهاز شقيقاتها الأصغر منها.

لقاء الخولي أول فتاة ميكانيكى فى الصعيد وتكريم الرئيس لها بمؤتمر الشباب بأسوان

قصة النجاح الثالثة لسيدات الأقصر تجسدت في الفتاة الإسناوية لقاء الخولي البالغة من العمر 23 سنة، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة أسوان في عام 2017، وهي الفتاة صاحبة الهمة القوية فى العمل ميكانيكى بورشة والدها منذ 10 سنوات مضت، وحملت هم مهنة لا يعمل بها إلا الرجال بمحافظة الأقصر والصعيد بأكمله، ولكنها وصلت ونجحت بكل قوة.

وتقول لقاء مصطفى صلاح أحمد الخولى ابنة مدينة إسنا، إنها كانت سعيدة للغاية لدي تكريمها من الرئيس السيسى واختلطت عليها المشاعر فور سماع اسمها فى الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث إنها تمنيت أن يكون والدها بجوارها وقت التكريم والذى توفى قبل تكريمها بأسابيع قليلة، فهو صاحب الفضل فى كل ما هى فيه حالياً، حيث إنه ساعدها فى تعلم مهنة الميكانيكى منذ كان عمرها 11 سنة لكونه لم ينجب أبناء ذكور، وقامت بحمل المسئولية وساعدته فى إنهاء طلبات أصحاب السيارات لكى يكسب قوت يومه ويقوم بالإنفاق على أسرته.

وتضيف لقاء الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها أصيبت بحالة من السعادة والتوتر والقلق والحزن فى آن واحد، فور وقوفها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنها لم تكن تحلم أن تشاهده ويكرمها بنفسه، موجهة له كل الشكر والتقديم والمحبة لدعمه للفتيات المكافحات فى كافة المجالات،

وتؤكد الفتاة الأقصرية التى حصلت على دبلوم تجارة فى تعليمها أنها كغيرها من باقى فتيات الصعيد كان الجميع ينظر إليها نظرة غير سوية لعملها فى ورشة الميكانيكا ولكن كانت لا تبالى بحديثهم أو أفكارهم، حيث أنها تعمل لخدمة أسرتها ومساعدة والدها ولم تفكر يوماً فى أن العمل عيب أو حرام على الأنثى، وقالت ابنة الأقصر، إنها تهدى هذا التكريم التاريخى لها لروح والدها التى كانت تتمنى أن يكون جالساً بجوارها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك والدتها التى ساعدتها وكافة من قام بمعاونتها لكى يصل صوتها، ويوافق الرئيس على فكرة إنشاء مركز لقاء لصيانة السيارات بالأقصر والتي بدأت بالفعل في العمل داخلها بعد تجهيزه بالكامل برعاية الرئيس السيسي.











