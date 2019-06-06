سكرتير مساعد أسيوط يشارك بجنازة الشهيد "أبانوب" أحد شهداء كمين العريش

أسيوط - ضحا صالح

حضر المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، نائباً عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم الجنازة العسكرية للشهيد البطل المجند "أبنوب ناجح مرزق عطية" بمطار أسيوط الدولى، عقب وصول جثمانه.

وعقب انتهاء الجنازة العسكرية، تم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية، لاستكمال مراسم الجنازة ودفن الجثمان بمدافن العائلة بالقرية .

وقد كلف الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، رئيس مركز ومدينة القوصية بالحضور والإنابة فى استكمال مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد وتقديم كافة الدعم والمساعدة لأسرته .

فى نفس السياق، نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الشهيد البطل المجند أبانوب ناجح مرزق عطية ابن قرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية، والذى استشهد أمس فى الحادث الأرهابى الذى استهدف كمينا للشرطة على الطريق الدائرى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقدم محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، خالص التعازى لإسرة الشهيد وأسر شهدائنا الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابى داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ مصر.