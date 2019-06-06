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سقوط 22 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة

الخميس، 06 يونيو 2019 11:13 ص
سقوط 22 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة كمين مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أية حوادث، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 سائقا خلال 24 ساعة.
 
شهدت الحملات إجراء فحص المخدرات لـ190 سائقا، ثبت تعاطى 22 منهم للمواد المخدرة المتنوعة، فتحررت محاضر بتلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
وكثّفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المُكثّف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، خاصة النقل، لتأمين الرحلات ومنع تحميل ركاب فى الصندوق الخلفى لسيارات النقل، إضافة إلى حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة.
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

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