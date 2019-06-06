سقوط طالب استعان بصديقه لسرقة سائق "تاكسى" بالإكراه فى الغربية

كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط طالب استعان بصديقه لسرقة سائق بالإكراه بالغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من سائق، يفيد بأنه حال قيادته سيارته الأجرة (تاكسى)، بميدان رمسيس بالقاهرة استوقفه شخصان، وطلبا توصيلهما لقرية ميت الحارون بالغربية، وبطريق قرية الغريب تعديا عليه بأسلحة بيضاء، واستوليا على السيارة وهربا.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الوقعة "طالبين جامعيين"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، بحوزته السيارة المستولى عليها حال تواجده بمدينة زفتى لعرضها للبيع.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الآخر، جارى تكثيف الجهود لضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.