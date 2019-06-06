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سفير الصين باليمن يجدد التأكيد على دعم بلاده لحل الأزمة اليمنية

الخميس، 06 يونيو 2019 04:02 م
سفير الصين باليمن يجدد التأكيد على دعم بلاده لحل الأزمة اليمنية حرب اليمن
كتب مصطفى عنبر

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جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، اليوم، الخميس، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها اليمن.

 

وأشار إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة "الحزام والطريق" للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي يتمتع بها.

 

وقال "يونغ" إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء "الحزام والطريق" بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

 

وأضاف أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حالت دون أن يشارك بشكل عملي في بناء "الحزام والطريق"، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.

 


الصين

اليمن

الحزام والطريق

انقلاب

الازمة اليمنية

اخبار اليمن

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