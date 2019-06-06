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سرقة الفرحة خلال أيام العيد.. لص ينصب على مُسن وزوجته فى 3 آلاف جنيه بأسوان

الخميس، 06 يونيو 2019 11:37 ص
سرقة الفرحة خلال أيام العيد.. لص ينصب على مُسن وزوجته فى 3 آلاف جنيه بأسوان عداد كهرباء
أسوان – عبد الله صلاح

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خلا لص من كل معانى الإنسانية، وتسلل إلى منزل مسن وزوجته العجوز، ليسرق منهما مبلغا بعدما احتال عليهما مدعيا أنه مُحصّل الكهرباء، ويطالبهما بسداد المتأخرات وإلا سيرفع العداد ويقطع الخدمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ حرره سالم محمود إبراهيم، 70 سنة، فى قسم شرطة أسوان أول برقم 5589 إدارى لسنة 2019، بتعرضه لعملية نصب من مجهول احتال عليه فى 3 آلاف جنيه ادخرها لتكون مصدر بهجته فى أيام عيد الفطر. قائلا: "أنا رجل كبير فى السن، أعيش برفقة زوجتى فى منزل وسط أرض زراعية قريبة من موقف الأقاليم بمدينة أسوان، أعمل خفير حراسة عليها، بينما يعيش أولادى وسط المدينة بعيدا عنّا".

وأضاف أنه فوجئ قبل يوم من العيد، بشخص يطرق الباب مدعيا أنه مُحصّل الكهرباء ويريد قراءة العداد، وبعدما اطّلع على العداد قال إن المنزل عليه متأخرات فواتير كهرباء وغرامة بقيمة 3 آلاف جنيه، ولا بد من دفعها فورًا وإلا سيرفع العداد ويقطع الخدمة. وتابع الضحية: "لم يخطر ببالى أن هذا الشخص نصاب، كان يحمل فى يده أدوات كهربائية، ويتحدث بجدية عن قطع الكهرباء عنى إذا لم أسدد المبلغ".

وأوضح أنه حاول تأجيل الدفع، لكن هذا الشخص رفض الأمر، فاستجاب له بشرط أن يتوجه إلى مدينة أسوان لسحب المبلغ المطلوب من ماكينة أحد البنوك، فصاحبه هذا الشخص إلى ماكينة البنك وحصل على المبلغ عقب صرفه، وبعد فترة حضر ابن أخيه لزيارته، وعندما قصّ عليه الحكاية قال له إنه تعرض لعملية نصب، وإن هذا الشخص ليس مُحصّلا ولا يعمل بالكهرباء، والدليل أنه لم يُعطه إيصالا مقابل المبلغ، كما أن المُحصّلين لا يرفعون العدادات ولا يقطعون الخدمة، والأمر يتطلب إجراءات عديدة.


النصب على مسن

محصل كهرباء

كشاف النور

مديريه امن اسوان

اسوان

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