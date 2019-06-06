"سبوتنيك" تكشف تفاصيل تدمير مخازن ذخائر وإسقاط طائرة تركية بمطار معيتيقة

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الليبى استهدافه مخازن للذخائر جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدًا إسقاطه طائرة دون طيار.

وكشف مدير المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى خليفة العبيدى، اليوم الخميس فى تصريح خاص لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطائرة التركية دون طيار التى استهدفها سلاح الجو الليبى قد قامت بشن غارات كثيرة على مواقع فى ضواحى العاصمة طرابلس.

وقال العبيدى، إن "الطائرة دون طيارة التى استهدفت من قبل سلاح الجو الليبى فى مطار معيتيقة الدولى بطرابلس شنت غارات كثيرة وسبق أن رصدناها، وأعلنا عنها اليوم أنها قامت بغارات على قواتنا على تخوم طرابلس دون أن تتسبب فى أضرار لنا"، وأكد العبيدى أنه "بعد رصدها تحركت طائراتنا بتنسيق مع العمليات، ثم طاردتها إلى أن وصلت وهبطت داخل قاعدة مطار معيتيقة الدولى وتم تدميرها خلال ضربة مباشرة".

ونفى العبيدى "استهداف سلاح الجو الليبى مهبط المطار المدنى"، مضيفًا أن "سلاح الجو الليبى استهدف خلال ضربته الجوية الطائرة التركية أثناء هبوطها فى المهبط العسكرى فى مطار معيتيقة وليس فى المهبط المدنى للمطار".

وأضاف مدير المكتب الإعلامى للجيش الليبى، أن "عملاء قطر وتركيا الآن يشددون الأمن داخل قاعدة معيتيقة الجوية خوفًا من تسرب أى صورة للطائرة عن قرب، طائراتنا الجوية قد دمرت مخزن للذخيرة فى منطقة العزيزية جنوب طرابلس وعدد 2 عربات تحمل معها ذخائر لدعم المليشيات المسلحة وتم تدميرهم ولا تزال النار تشتعل فيها وأصوات انفجار الذخائر تسمع".

وكان سلاح الجو الليبى التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، فجر اليوم الخميس، استهداف طائرة تركية بدون طيار أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، فى بيان، إن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها فى أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، ومن جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن "مدرج الاقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية".