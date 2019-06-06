سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 07:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"سبوتنيك" تكشف تفاصيل تدمير مخازن ذخائر وإسقاط طائرة تركية بمطار معيتيقة

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص
"سبوتنيك" تكشف تفاصيل تدمير مخازن ذخائر وإسقاط طائرة تركية بمطار معيتيقة مقاتلة ليبية - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الليبى استهدافه مخازن للذخائر جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدًا إسقاطه طائرة دون طيار.

وكشف مدير المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى خليفة العبيدى، اليوم الخميس فى تصريح خاص لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطائرة التركية دون طيار التى استهدفها سلاح الجو الليبى قد قامت بشن غارات كثيرة على مواقع فى ضواحى العاصمة طرابلس.

وقال العبيدى، إن "الطائرة دون طيارة التى استهدفت من قبل سلاح الجو الليبى فى مطار معيتيقة الدولى بطرابلس شنت غارات كثيرة وسبق أن رصدناها، وأعلنا عنها اليوم أنها قامت بغارات على قواتنا على تخوم طرابلس دون أن تتسبب فى أضرار لنا"، وأكد العبيدى أنه "بعد رصدها تحركت طائراتنا بتنسيق مع العمليات، ثم طاردتها إلى أن وصلت وهبطت داخل قاعدة مطار معيتيقة الدولى وتم تدميرها خلال ضربة مباشرة".

ونفى العبيدى "استهداف سلاح الجو الليبى مهبط المطار المدنى"، مضيفًا أن "سلاح الجو الليبى استهدف خلال ضربته الجوية الطائرة التركية أثناء هبوطها فى المهبط العسكرى فى مطار معيتيقة وليس فى المهبط المدنى للمطار".

وأضاف مدير المكتب الإعلامى للجيش الليبى، أن "عملاء قطر وتركيا الآن يشددون الأمن داخل قاعدة معيتيقة الجوية خوفًا من تسرب أى صورة للطائرة عن قرب، طائراتنا الجوية قد دمرت مخزن للذخيرة فى منطقة العزيزية جنوب طرابلس وعدد 2 عربات تحمل معها ذخائر لدعم المليشيات المسلحة وتم تدميرهم ولا تزال النار تشتعل فيها وأصوات انفجار الذخائر تسمع".

وكان سلاح الجو الليبى التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، فجر اليوم الخميس، استهداف طائرة تركية بدون طيار أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، فى بيان، إن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها فى أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، ومن جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن "مدرج الاقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية".

 


الجيش الليبى

سلاح الجو الليبى

طائرة بدون طيار

مطار معيتيقة الدولى

الحرب فى ليبيا

القوات المسلحة الليبية

الميليشيات الليبية

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 ص

مطار معيتيقة الليبى يعلن تعرض مدرجه لقصف جوى

الخميس، 06 يونيو 2019 02:41 ص

إعادة فتح مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية

الأحد، 21 أبريل 2019 08:23 ص

العميد المسمارى: استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات فى مطار معيتيقة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:01 م

المتحدث باسم الجيش الليبى ينفى استهداف الطيران المدنى فى مطار معيتيقة.. "المسمارى": الإرهابى عبد الحكيم بلحاج باع أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر .. ويؤكد: مخطط يهدف لنقل إرهابيين من تركيا إلى طرابلس

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:07 م

قوات شرق ليبيا تؤكد تنفيذ ضربة جوية على مطار معيتيقة فى طرابلس

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:02 م

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يندد بالهجوم على مطار معيتيقة بطرابلس

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة