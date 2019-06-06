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سائق يعترف بالإتجار فى الهيروين ويرشد عن مصدر حصوله على المخدر بـ 6 أكتوبر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:11 م
سائق يعترف بالإتجار فى الهيروين ويرشد عن مصدر حصوله على المخدر بـ 6 أكتوبر مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف سائق تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بمدينة 6 أكتوبر، أنه كان يستعد لتروج المضبوطات على عملائه، مستخدما سيارة ملك شقيقة والدته.

وأضاف المتهم "محمد.ع"، أنه اعتاد الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، منتهزا إقبالهم على التعاطى، خلال تلك الفترة من احتفالات العيد، كما أرشد عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، وتبين أنه عاطل، تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض عليه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وسقط المتهم فى قبضة قوة من إدارة تأمين أكتوبر خلال مرورها لمتابعة الحالة الأمنية فى منطقة زويل بطريق الواحات، وتبين بالفحص أنه يُدعى "محمد. ع"، 25 سنة، سائق، وكان يستقل سيارة "هيوندا إلنترا" بدون رخصة قيادة أو تسيير.

بسؤال المتهم أقر بأن السيارة ملك خالته، وبتفتيشها عُثر داخلها على 22 تذكرة هيروين و1100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

مدينة 6 اكتوبر

امن الجيزة

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