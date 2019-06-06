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سائق يتزعم عصابة للسرقة والضحية طالب بالجيزة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 ص
سائق يتزعم عصابة للسرقة والضحية طالب بالجيزة.. تعرف على التفاصيل سرقة بالاكراه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين بالاعتداء على طالب وسرقته بالهرم، وألقى رجال المباحث القبض على أحد المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض طالب جامعى للسرقة على يد عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه استقل سيارة ماركة سوزوكى لتوصيله، إلا أنه فوجئ بالسائق وآخرين بصحبته يهددونه ويسرقونه بالإكراه، وعندما حاول مقاومتهما اعتدوا عليه مما أسفر عن إصابته.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه استغاث بعدد من المواطنين، وتمكنوا من مطاردة المتهمين وضبط أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، وإعداد الأكمنة للقبض على باقى المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


سرقة بالإكراه

سرقة طالب

الهرم

أمن الجيزة

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