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"رى الشرقية": توصيل المياه لنهايات الترع وتأمين الجسور تجنبا لأى حالات غرق

الخميس، 06 يونيو 2019 03:07 م
"رى الشرقية": توصيل المياه لنهايات الترع وتأمين الجسور تجنبا لأى حالات غرق الترع - ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية ، أنه تفقد عدد من الترع  ونهاياتها خلال جولة قام بها اليوم تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتوصيل المياه لنهايات الترع مع تأمين الجسور لعدم حدوث اى غرق

 وتفقد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية، القنطرة الواقعة على منطقة حجز الكيلو 24 على بحر مويس المجاورة لقرية تل حوين بمركز الزقازيق وعلى المناطق المتأثرة بالرشح فقط،

مع مراعاة معاينة الترع ومدى صلابة جسورها لعدم انهيار او مسر جيور الترع بعد زيادة منسوب مياه الرى .

كما تفقد الترع المغذية لأراضى عزبة عاصم وعزبة الصعايدة على بحر مويس و عزبة شفيق على بحر أبو الأخضر وتم متابعة مناسيب قنطرة أبو الأخضر ميت أبو علي وفي الطريق قنطرة كيلو  39 على بحر مويس التى تبعد عن كفر الحصر بمدينة الزقازيق مسافة 4 كيلو متر

وأضاف "الشحات"، لـ"اليوم السابع" أنه التقى رئيس قطاع الرى للتأكد من وصول المياه  لفم البوصة والمهندس محمد أبو السعود رئيس صيانة المجاري المائية والمهندس أحمد الشحات رئيس المعدات بقطاع الري والمهندس محمد صلاح مدير معدات الغربية والمهندس شريف الهادى مدير هندسة منيا القمح ، لمناقشة وحل مشاكل المزارعين الذين يروون اراصيهم من ترعة الهجارسة التي تتغذى من بحر مويس، ووضع حلول لباقى الترع مع المهندسين كلا في مجال عمله.



 

 


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