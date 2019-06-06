روسيا: نائب رئيس فنزويلا يترأس وفد بلاده الى المنتدى الاقتصادى فى بطرسبورج

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أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، أن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، سيترأس وفد بلاده إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورج.

وقال شيتينين في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم، الخميس، ردا على سؤال إن كان العيسمي سيشارك في المنتدى: "نعم".

وتواجه فنزويلا، منذ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، بعدما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعدما اعتبرت المعارضة، أن فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر "غير قانوني".

وسارعت الولايات المتحدة إلى دعم جوايدو واعترفت به رئيسا شرعيا لفنزويلا، لتتبعها في تلك الخطوة عشرات الدول الأخرى، فيما عارضتها دول أخرى، في مقدمتها روسيا.