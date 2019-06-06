روسيا تؤكد استعدادها للتخلى عن معاهدة "ستارت" الجديدة

كتب: أحمد علوى

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، أن روسيا مستعدة للتخلى عن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتمام بتجديدها، حسبما قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وقال بوتن خلال المنتدى الاقتصادى فى سان بطرسبورج اليوم الخميس، فى إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية التى تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين: "إذا لم يشعر أحد بالرغبة فى تمديد الاتفاقية، حسنا، فلن نفعل ذلك إذا".

وأضاف: "قلنا مئات المرات إننا مستعدون لتمديدها"، وتابع أن واشنطن "لا تجرى أى محادثات" مع موسكو بالخصوص.

وقال: "لا وجود لأى عملية مباحثات رسمية، وفى عام 2021، كل شيء سينتهي".

وتعد "ستارت" إلى جانب اتفاقية التخلص من الأسلحة النووية متوسطة المدى (INF)، حجر زاوية للحد من أسلحة القوى الكبرى.

ووضعت واشنطن وموسكو الاتفاقية الثانية فى مهب الريح فى وقت سابق من العام الجارى، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بعد الالتزام بها.