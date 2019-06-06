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رئيس وزراء فلسطين: الضغط المالى جزء من حرب إسرائيلية للقبول بصفقة القرن

الخميس، 06 يونيو 2019 06:05 م
رئيس وزراء فلسطين: الضغط المالى جزء من حرب إسرائيلية للقبول بصفقة القرن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن الشعب الفلسطينى يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسى فيها هو الجانب الإسرائيلى الذى اقتطع الأموال التى يتم صرفها لعائلات الشهداء والأسرى، مجددًا رفضه تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة.

 


وأوضح اشتيه - فى رسالة وجهها إلى أبناء الشعب الفلسطينى عبر فيديو نشره على صفحته على موقع "فيس بوك" اليوم الخميس- أن الضغط المالى الذى تمارسه إسرائيل، هو جزء من حرب مالية من أجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى "صفقة القرن"، مضيفا أن الشعب لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التى تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين.

 


وقال اشتيه "إن الرئيس محمود عباس، طالب خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة، تفعيل شبكة الأمان العربية، كما توجهنا للمجتمع الدولى لوضع إسرائيل أمام مسئولياتها لأن ما تقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية".

 


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وستستمر فى ذلك، لافتا إلى أنه ورغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى.

 


وحيّا اشتية، الروح المعنوية لرجال الأمن والموظفين وجميع العاملين فى مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية، على صمودهم، مؤكدا أنهم والفصائل ملتفون خلف موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، "ومثلما عبرنا ظروفا صعبة سنعبر هذا الظرف".


فلسطين

محمد اشتية

إسرائيل

صفقة القرن

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