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رئيس وزراء بلجيكا يبحث مع 5 من نظرائه ترشيحات المناصب البارزة بالاتحاد الأوروبى غدا

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 م
رئيس وزراء بلجيكا يبحث مع 5 من نظرائه ترشيحات المناصب البارزة بالاتحاد الأوروبى غدا الاتحاد الاوروبى
أ ش أ

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أعلن باريند ليتس المتحدث باسم رئيس وزراء بلجيكا، اليوم،الخميس، أن رئيس الوزراء تشارلز ميشيل سيستضيف 5 رؤساء حكومات أوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، غدا،الجمعة؛ لبحث اختيار التعينات الجديدة في المناصب البارزة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن رؤساء وزراء كل من إسبانيا والبرتغال وكرواتيا ولاتفيا وهولندا سيجتمعون غدا في مأدبة غداء غير رسمية، مضيفة أنه من المقرر أن تعقد قمة تشمل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على مدار يومي 20 و21 من الشهر الجاري بهدف الاتفاق على تعيين خلفا لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مشيرة إلى أن الاختيار سينعكس بشكل جزئي على نتيجة الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الماضي

 


الاتحاد الاوروبى

بلجيكا

اوروبا

بروكسل

قمة

المفوضية الاوروبية

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