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رئيس مجلس نواب البحرين تبعث برقية لعبد العال تستنكر هجوم العريش الإرهابى

الخميس، 06 يونيو 2019 12:06 م
رئيس مجلس نواب البحرين تبعث برقية لعبد العال تستنكر هجوم العريش الإرهابى فوزية بنت عبدالله زينل
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعربت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى عن الإدانة البالغة والإستنكار الشديد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية فى مدينة العريش ب‍جمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

 

وبحسب صحيفة الأيام، جددت الموقف البرلماني البحريني، الثابت والراسخ، والمتضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومعلنة تأييدها لكافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية لتعزيز الأمن والاستقرار.

 

جاء ذلك خلال البرقية التى بعثتها إلى دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، ضمنتها خالص التعازى وصادق المواساة لأهالي وذوى الشهداء، وداعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ المولى عز وجل جمهورية مصر العربية  من كل سوء ومكروه.

 

كما بعثت رئيسة مجلس النواب برقية مماثلة إلى السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

 


فوزية بنت عبدالله زينل

البحرين

مصر

ارهاب

حادث العريش الارهابى

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