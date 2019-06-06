رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعى فى ثانى أيام عيد الفطر

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المستشفى الجامعى فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، التهنئة للمرضى وأسرهم بعيد الفطر، واستمع إلى آراء عدد من المرضى وتقييمهم للخدمات التى يقدمها المستشفى. كما أشاد بانتظام العمل وتواجد الأطباء والهيئة المعاونة المكلفة خلال إجازة العيد.

وأضاف الدكتور جمال السعيد، خلال الجولة التى رافقه فيها الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكيل كلية الطب ومديرو المستشفى والاستقبال والعنايات، أن الجامعة رفعت حالة الطوارئ فى المستشفيات طوال احتفالات العيد، مشيرا إلى أنه اطمأن خلال جولته فى عدد من الأقسام العلاجية اليوم على تواجد الأطباء وأطقم التمريض وتقديم الخدمة العلاجية للمترددين.

وأشار إلى أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، مع التأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية، مشددا على أهمية معاملة المرضى وذويهم بشكل جيد، للمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم. متابعا: "إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمستشفى، وقد ناقشت مع مسؤوليه عددا من الخطط والأفكار الخاصة بتطوير العمل فى المرحلة المقبلة".















