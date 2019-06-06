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رئيس النقل العام بالقاهرة يتفقد مستشفى الهيئة ويوزع "العيدية" على المرضى

الخميس، 06 يونيو 2019 02:51 م
رئيس النقل العام بالقاهرة يتفقد مستشفى الهيئة ويوزع "العيدية" على المرضى رئيس النقل العام بالقاهرة يتفقد مستشفى الهيئة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، مستشفى هيئة النقل العام، للاطمئنان على حالة المرضى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وكان فى استقباله الدكتور مصطفى فرغلى، مدير المستشفى.
 
ووزع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، مساعدات مالية على المرضى "العيدية"، بجميع أقسام المستشفى، كما استمع الى جميع مطالبهم ووعد بحلها متمنيا لهم الشفاء العاجل، موجها بتقديم الرعاية الكاملة لهم وكافة الإحتياجات اللازمة لهم.
 
 
وفى سياق أخر أكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ل اليوم السابع، أن الهيئة فعلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة خطوط الهيئة بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالقطاعات والأتوبيس النهرى، وكذلك فرق صيانة للتدخل العاجل لإصلاح أى أعطال، مشيرا إلى أن الهيئة شغلت كل خطوطها بنسبة 100%.
 
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هيئة النقل العام

النقل العام

مستشفي هيئة النقل

القاهرة

عيد الفطر

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الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 م

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