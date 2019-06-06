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رئيس المجلس العسكرى فى تايلاند يدعو إلى الوحدة الوطنية بعد انتخابه رئيسا للوزراء

الخميس، 06 يونيو 2019 12:13 م
رئيس المجلس العسكرى فى تايلاند يدعو إلى الوحدة الوطنية بعد انتخابه رئيسا للوزراء رئيس المجلس العسكري التايلاندي الجنرال برايوث تشان أوشا
أ ش أ

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دعا رئيس المجلس العسكري التايلاندي الجنرال برايوث تشان أوشا، اليوم،الخميس، إلى الوحدة الوطنية في بلاده، وأعرب عن شكره لأعضاء البرلمان بعد أن صوتوا لصالح اختياره رئيسا مدنيا للوزراء بعد أكثر من شهرين من إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ انقلاب عام 2014.

 

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم الحكومة، الليفتنانت جنرال فيريشون سوكونداباتيباك، القول إن تشان أوشا يرغب في أن يتعاون معه جميع التايلانديين من أجل دفع البلاد إلى الأمام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيبذل الآن قصارى جهده من أجل صالح الأمة والملكية والشعب.

 

وتمكن تشان أوشا من التغلب بسهولة على ثاناثورن جوانجرون روانجكيت، الوافد السياسي الجديد ذو الشخصية الجذابة، وذلك بأغلبية 500 صوت مقابل 244 صوتا في اقتراع مشترك من قبل مجلسي البرلمان أجري أمس،الأربعاء.

 


تايلاند

المجلس العسكرى

الجنرال برايوث تشان

انتخابات

البرلمان التايلاندى

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