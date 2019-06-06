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رئيس الجزائر المؤقت يصدق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

الخميس، 06 يونيو 2019 07:57 م
رئيس الجزائر المؤقت يصدق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ

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وقع الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الخميس خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن المرسوم الأول يخص الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجزائر وأذربيجان، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو سنة 2018.

 

وأضاف البيان أن المرسوم الثانى يتعلق باتفاق المقر بين حكومة الجزائر ومؤسسة التمويل الدولية الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر 2004، أما المرسوم الثالث فيخص مذكرة التفاهم بين الحكومة الجزائرية وحكومة الصين بشأن التعاون فى إطار مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الـ21، الموقعة ببكين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018.

 

 

وأشار البيان إلى أن المرسوم الرابع يتعلق بمذكرة التفاهم بين الحكومة الجزائرية والإمارات بشأن التعاون فى مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر فى 17 سبتمبر سنة 2018، فيما يتعلق المرسوم الخامس بالاتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة بيلاروسيا حول الإعفاء من التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018.


عبد القادر بن صالح

الجزائر

معاهدات

الإمارات

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