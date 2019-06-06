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رئيس الجزائر المؤقت يدعو لحوار شامل لاتمام عملية الانتخابات الرئاسية

الخميس، 06 يونيو 2019 09:10 م
رئيس الجزائر المؤقت يدعو لحوار شامل لاتمام عملية الانتخابات الرئاسية رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح
كتب محمد جمال

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جدد الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الخميس دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية إلى تبنى الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقى للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد. 


ودعا بن صالح ، فى خطاب متلفز مساء اليوم الخميس ، الطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية الغيورين على الوطن إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة فى رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذى ستعكف الدولة على تنظيمه فى أقرب وقت، وقال "أدعوهم الى أن تناقشوا كل الإنشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسى المقبل فى جو من التوافق والسكينة والانسجام".


وأشار بن صالح إلى أن دعا أكثر من مرة فى خطابات سابقة إلى الحوار والتشاور، وجدد تعهده لضمان كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ، وكما يطلبها الشعب الجزائري.


وقال " إن هذه المرحلة الجديدة هى حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعى والتنظيمى والهيكلى لهذه الانتخابات، وكذا آلية الرقابة والإشراف عليها".


وأضاف " إن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات وإلى رسم آفاق جديدة فى شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك هو المبتغى الذى عبر ويعبر عنه شعبنا بطريقة واضحة وسلمية" ، مشيرا إلى أن هناك رهانات وتحديات أخرى عديدة وصعبة تنتظر الجزائر الذى يحتاج إلى حشد كل القوى الحية التى بداخله.


وقال الرئيس بن صالح " إن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذى يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة فى رفع التحديات التى تواجه أمتنا" ، مشيرا إلى أن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية فى موعد مقبول ، دونما إضاعة للوقت، هو السبيل الأنجح والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا.

وجدد نداءه إلى كل الأطراف المعنية للمشاركة فى هذا المسار التوافقى وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواء فى نقاشاتهم أو فى مطالبهم، داعيا اياهم أيضا إلى اغتنام هذه الفرصة الجديدة للمشاركة بقوة فى التشاور الذى ندعو إليه اليوم أكثر من أى وقت مضى.


وطالب بن صالح الجميع أن يتفادوا تضييع الوقت والانصراف إلى العمل الجاد الذى من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفى أجواء تنافسية شفافة، موجها ندائه إلى "كل أصحاب النوايا الحسنة، أولئك الذين يحبون وطنهم ويتفانون فى خدمته والمؤمنين بالهبة الجماعية التى تعرفها الساحة الوطنية".


الجزائر

عبد القادر بن صالح

أخبار الجزائر

انتخابات الجزائر

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