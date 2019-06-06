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رئيسا البرازيل والأرجنتين: اتفاق بين الاتحاد الأوروبى و"ميركوسور" بات قريبا

الخميس، 06 يونيو 2019 08:12 م
رئيسا البرازيل والأرجنتين: اتفاق بين الاتحاد الأوروبى و"ميركوسور" بات قريبا رئيسا البرازيل جايير بولسونارو، والأرجنتين ماوريسيو ماكرى
أ ش أ

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رجح رئيسا البرازيل جايير بولسونارو، والأرجنتين ماوريسيو ماكرى اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق تجارة حرة قريبا بين الاتحاد الأوروبى وكتلة السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، التى تشمل دولا فى أمريكا اللاتينية، من بينها هاتان الدولتان.

 

وذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية أن الرئيس البرازيلى ونظيره الأرجنتينى عبرا عن ثقتهما بشأن قرب التوقيع على هذه الاتفاقية بعد محادثاتهما فى العاصمة بوينس آيرس.


وقال الرئيس البرازيلى - الذى سعى جاهداً إلى التوصل لهذه الاتفاقية منذ وصوله إلى منصبه فى يناير الماضى - "إن التوقيع على اتفاقية بين ميركوسور والاتحاد الأوروبى بات وشيكاً"، مضيفاً أن "الجميع سيفوز، البرازيل، الأرجنتين والدول الأخرى فى الكتلة"، فى إشارة إلى ميركوسور.


كما أكد الرئيس الأرجنتينى ذلك، قائلاً إن الكتلتين "اقتربتا جداً من التوصل إلى اتفاق" ،ودخلت كتلة (ميركوسور) فى مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى منذ عام 1999 بغرض التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية.

 

 


البرازيل

الأرجنتين

أوروبا

اقتصاد

التجارة الحرة

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