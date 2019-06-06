دونالد ترامب يصل فرنسا للمشاركة فى احتفالات يوم الإنزال

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى بلدة كون في غرب فرنسا اليوم الخميس، لتكريم قوات الحلفاء التى شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاما في أكبر عملية غزو بحري في التاريخ والتي ساعدت في تغيير دفة الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أن يقول ترامب خلال مراسم في مقبرة للجنود الأمريكيين تطل على أحد شواطئ نورماندي حيث نزلت قوات الحلفاء خلال الحرب "اليوم نتذكر من سقطوا هنا ونكرم كل من قاتلوا هنا. لقد أعادوا هذه الأرض للحضارة".

وسيقول ترامب وفقا لنص وزعه البيت الأبيض "القوة الخارقة جاءت من روح خارقة، وروعة الشجاعة جاءت من روعة الإيمان، وعظمة ما فعله جيشنا جاءت من عمق المحبة".