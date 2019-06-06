درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6/6/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة ، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ، ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ، وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 34

دمنهور 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 26

السلوم 20 26

سيوة 23 35

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 36

السويس 23 36

العريش 23 30

رفح 24 29

رأس سدر 25 36

نخل 18 35

نويبع 27 40

طابا 26 38

كاترين 17 32

الطور 21 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 41

مرسى علم 25 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 30 45

أسوان 31 46

أبوسمبل 31 45

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 39

ابو رماد 29 38

حلايب 30 37

رأس حدربة 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 46

المدينة 32 44

الرياض 28 42

المنامة 33 40

أبوظبى 30 43

الدوحة 31 41

الكويت 30 47

دمشق 16 33

بيروت 21 29

عمان 17 33

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 29 45

مسقط 32 37

صنعاء 14 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 22 32

تونس 19 28

الجزائر 17 23

الرباط 10 22

نواكشوط 21 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 29

اسطنبول 18 28

اسلام اباد 23 37

نيودلهى 30 43

جاكرتا 24 34

بكين 18 27

كوالالمبور 24 28

طوكيو 20 30

أثينا 18 28

روما 13 25

باريس 12 18

مدريد 12 25

برلين 13 30

لندن 11 18

مونتريال 12 22

موسكو 15 28

نيويورك 18 29

واشنطن 19 31