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دراسة: النوم الجيد يخفض الشهية ويقلل مخاطر القلب

الخميس، 06 يونيو 2019 11:00 ص
دراسة: النوم الجيد يخفض الشهية ويقلل مخاطر القلب النوم
أ ش أ

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أفادت دراسة طبية بأن النوم الجيد ليلاً يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة وتناول السكر ومحتوى السعرات الحرارية.

وقال الدكتور"روب هينست"، الأستاذ فى جامعة "كيب تاون" فى جنوب إفريقيا :" من المعروف أن النوم أقل من سبع ساعات يرتبط بزيادة مخاطر القلب والتمثيل الغذائي - خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي - ولكن زيادة مدة النوم يمكن أن تساعد في الحد منه".

واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن تمديد النوم مرتبط بتحسين قياسات حساسية الأنسولين وتخفيض الشهية، والرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة ، واستهلاك السكر اليومي المجاني، والنسبة المئوية من السعرات الحرارية اليومية من البروتين.

 

 


النوم

فوائد النوم

النوم الجيد

الشهية

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