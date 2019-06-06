سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 08:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: استنشاق الكربون الأسود يوثر على الرئتين

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 م
دراسة: استنشاق الكربون الأسود يوثر على الرئتين تلوث الهواء
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أن تنفس الجزيئات الصغيرة من الكربون الأسود ، عادةً نتيجة حرق الديزل ، يرتبط بزيادة حجم الأوعية الدموية الطرفية الصغيرة في الرئتين، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

وللمرة الأولى في بحث جديد نُشر في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، وجد الباحثون أن التعرض لملوثات الديزل عند مستويات منخفضة نسبيًا قد يسهم في حدوث تغييرات طفيفة في الرئتين قد تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة المزمنة ، وهو السبب الرئيسي الثالث للوفاة على مستوى العالم.

وقال الباحثون إن الاختلافات التي لوحظت في الأشخاص المعرضين لمستويات أعلى من الكربون الأسود كانت مماثلة في الحجم لتلك المرتبطة بتدخين علبة سجائر يوميًا لمدة 15 عامًا.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور "كاري بستنما آرون" أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا في نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد اقترحت بعض الدراسات السابقة وجود صلة بين تلوث الهواء والدورة الدموية الرئوية، لكننا أردنا تقييم ما إذا كانت هناك ارتباطات بين التعرض المزمن لتلوث الهواء والبنية الوعائية للرئتين".

وأظهرت التحليلات أن التعرض لمستوى أعلى من الكربون الأسود يرتبط بزيادة حجم الأوعية الدموية في محيط الرئتين.

وأضاف الدكتور آرون: "تشير نتائجنا إلى أن التعرض الطويل الأجل للكربون الأسود قد يؤثر على الدورة الدموية الرئوية".

 

 


تلوث الهواء

اضرار تلوث الهواء

التهاب الرئة

الأوعية الدموية الرئوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة