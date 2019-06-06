سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب الولايات المتحدة آلاف الوفيات

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 م
دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب الولايات المتحدة آلاف الوفيات تغير المناخ
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت دراسة نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز" الأمريكية، اليوم،الخميس، بأن اتفاقية باريس للمناخ قد تحول دون وقوع آلاف الوفيات إزاء ارتفاع دجات الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الدول المشاركة في الاتفاقية تعهدت بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري الذي يصل إلى 3.6 درجة فهرنهايت إلى المستوى الذي كان عليه قبل الثورة الصناعية، كما وعدت ببذل جهود إضافية للحفاظ على درجة الحرارة الأقصى عند 2.7 درجة فهرنهايت.

وتهدف الدراسة إلى تقييم فوائد اتفاقية باريس ليس من ناحية المناخ أو درجة الحرارة، ولكن من حيث عدد الأرواح البشرية التي يمكن إنقاذها أو عدد الوفيات المتأثرة بارتفاع درجات الحرارة والتي يمكن تفاديها من خلال الحد من تغير المناخ.

وقال صاحب هذه الدراسة، والباحث في جامعة "بريستول يونيس لو": إنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية عن خط الأساس البالغ 2.7 درجة الذي وضعه الباحثون، فإن عددًا أكبر من الناس سيموتون بشكل عام.

وأشارت الدراسة إلى أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تجنب ما يتراوح بين 110 و2.720 حالة وفاة سنوية خلال الارتفاع الشديد للحرارة، ومن الممكن أن يؤدي الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى تجنب 70 إلى 1980 حالة وفاة لكل مدينة.

وكانت مدينتا اتلانتا وسان فرانسيسكو المدينتين الوحيدتين اللتين لم يسفر فيهما ارتفاع دجات الحرارة عن حدوث المزيد من حالات الوفاة، وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة المحدود في تلك المدن.

من جانبه، أكد العالم البارز في فريق الأبحاث الحسوبية في مختبر "لورنس بيركلي الوطني" مايكل وينر، الذي لم يشارك في هذه الدراسة، أنه "كلما ارتفعت درجات الحرارة زادت موجات الحر، وكلما زادت موجات الحر زاد عدد الوفيات".


امريكا

مناخ

تغير المناخ

باريس

اتفاقية باريس

الاحتباس الحرارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحضارة الإنسانية ستنتهى عام 2050.. خبراء يضعون أسوأ سيناريو لتغير المناخ

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:30 م

تغير المناخ فى أوروبا له أصول من عصر إمبراطورية الرومان.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:32 م

رغم الأعاصير.. ترامب يصر على تغيير المناخ خدعة صينية بكاريكاتير لـ"ذا ويك"

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:08 م

المجتمعات التى تعانى من الفيضانات والأعاصير أكثر وعيا بمشكلة تغير المناخ

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص

النباتات أنواع.. اعرف أى نوع من النبات أكثر عرضة لتغير المناخ

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:00 ص

تغير المناخ يؤثر على إنتاج الغذاء العالمى بطريقة غير متساوية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة