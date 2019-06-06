دبلوماسية الباندا.. رئيس الصين يغازل بوتين بهدية خاصة خلال زيارة موسكو ..صور

رويترز

قدم الرئيس الصينى شى جين بينج، اثنين من الباندا لحديقة حيوان موسكو فى مراسم مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، وذلك فى لفتة وصفها بوتين بأنها دلالة على عمق الثقة والاحترام بين البلدين.

وكشف الرئيس الصينى عن حيوانى الباندا "رو يى" و"دينج دينج"، بعد محادثات مع بوتين الذى وصفه بأنه "أفضل صديق" فى بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى منتدى اقتصادى فى سان بطرسبرج، فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيعيش حيوانا الباندا فى منطقة محاطة بسياج أعدت خصيصا لهما، ومنحت بكين الدبين لموسكو لمدة 15 عاما فى إطار مشروع بحثى مشترك، وتأتى زيارة الرئيس الصينى إلى روسيا مع وصول العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، كما تأتى فى ظل توتر العلاقات بين بكين والولايات المتحدة بسبب حرب تجارية، فيما تحرص روسيا والصين على إظهار سعيهما لتعزيز العلاقات.

وتعهد الزعيمان بتعميق التعاون الفنى العسكرى خلال محادثات فى موسكو فى حين وقعت شركات روسية وصينية عددا من الصفقات، وقال الرئيس الصينى، فى تعليقات نشرها موقع الكرملين، "خلال السنوات الـ6 الماضية التقينا نحو 30 مرة، بوتين أفضل صديق لى وهو رفيق جيد"، فيما وجه بوتين - بينما كان واقفا إلى جانب الرئيس شى - الشكر للصين على تقديم حيوانى الباندا لحديقة حيوان موسكو.



بوتين ونظيره الصينى يتفقدان حديقة حيوان موسكو



الصين تهادى روسيا بالباندا



الباندا الصينية فى مسكنها الجديد بموسكو



الباندا الصينية فى حديقة حيوان موسكو



الباندا الصينية تتناول طعامها



الباندا الصينية فى موسكو



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



لقاء الرئيس الصينى ونظيره الروسى فى موسكو



الرئيس الصينى يزور حديقة حيوان موسكو



بوتين وشى جين بينج يزوران حديقة حيوان موسكو