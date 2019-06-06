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دبلوماسى روسى: موسكو على اتصال بجميع القوى بالسودان وتؤيد حل المشاكل على أساس الحوار

الخميس، 06 يونيو 2019 12:05 م
دبلوماسى روسى: موسكو على اتصال بجميع القوى بالسودان وتؤيد حل المشاكل على أساس الحوار مظاهرات السودان
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن بلاده على اتصال مع جميع القوى المتنازعة في السودان، وتعتبر أن إجراء انتخابات يتطلب وضعا هادئا وتهدئة المتطرفين والاستفزازيين المعارضين لذلك".

 

وأضاف بوجدانوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس -: "لدينا اتصالات مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في السودان ومع المجلس العسكري الانتقالي".. موضحا أنه تمكن من الذهاب إلى السودان، وتحدث مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى تواجد اتصالات مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى ومع المعارضة، وأن الوضع معقد للغاية.

 

وتابع قائلا :" نحن نؤيد حل جميع القضايا على أساس الحوار الوطني والتوصل إلى قرارات توافقية بشأن الفترة الانتقالية، التي ينبغي أن تنتهي بالانتخابات"، مضيفا:" أن هذا يتطلب استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين، الذين لا يرغبون في استقرار الوضع".

 


السودان

روسيا

موسكو

الخارجية الروسية

المجلس العسكرى

اخبار اسودان

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