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دبلوماسى روسى: موسكو ستستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا

الخميس، 06 يونيو 2019 03:17 م
دبلوماسى روسى: موسكو ستستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا مظاهرات فنزويلا
أ ش أ

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أكد رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الخميس، أنه لا يراوده الشك في أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

 

وقال شيتينين - في تصريح على هامش فعاليات منتدى سان بطسبرج الاقتصادي الدولي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "بالتأكيد، سيستمر تسليم هذه المساعدات".

 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب، في وقت سابق، عن استعداد موسكو للاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها إلى فنزويلا من أجل حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في كاراكاس من خلال آليات مختلفة تلاقي قبول الحكومة الفنزويلية.

 


روسيا

فنزويلا

موسكو

دعم

منتدى سان بطسبرج

كاراكاس

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