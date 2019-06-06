"خيط جريمة".. بقعة دماء على ملابس الجانى تكشفت لغز مقتل سائق بالنزهة

كتب أحمد الجعفرى

لا توجد جريمة كاملة، وكل مجرم يسقط بـ"خيط" يدفعه نحو مصيره المحتوم، ليواجه عقابه جزاءً على ما اقترفت يداه، و"عبد الله" الشاب صاحب الـ18 عامًا، واحد من هؤلاء المجرمين الذين سقطوا فى قبضة أجهزة الأمن، بعدما قتل شاب أخر يبلغ من العمر 23 عامًا، ويعمل سائق "توك توك" لسرقة متعلقاته.

الخيط الأول الذى كشف المتهم، حينما استوقفته دورية أمنية ارتابت فى هيئته وفى ملابسه الملطخة بدماء الضحية، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول خاص بالضحية، وعليهما أثار دماء، كانت تلك هى الخيوط الأولى التى كشف لغز مقتل سائق "توك توك"، بعدما قاوم المجنى عليه حينما حاول سرقته.

اقتاد رجال الأمن "عبد الله" إلى قسم الشرطة، وبمناقشته والتضييق عليه اعترف، بأنه استقل "توك توك" شاب بمنطقة النزهة، وأشهر سلاح أبيض على رقبته بقصد سرقة متعلقاته، إلا أنه قاومه مما تسبب فى إصابته بجرح بالرقبة أسفر عن وفاته، واستولى على هاتفه وفرا هاربًا.

حققت النيابة العامة مع المتهم واعترف بصحة الاتهامات الموجهة إليه، وأرشد عن مكان الـ"دراجة البخارية" والمجنى عليه، وتبين أن الضحية يدعى "يوسف.أ" 23 سنة ويعمل سائق "توك توكك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، حيث تم نقله إلى مشرحة زينهم، وصدر قرار بحبس المتهم.