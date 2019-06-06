"خلى بالك من أفعالك" .. "10 حاجات لو عملتها فأنت متهم بجريمة جنسية"

كتب أحمد الجعفرى

هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها بعض المواطنون ولا يعرفون أنها جرائم معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الأفعال..

الفعل الفاضح

هناك العديد من الأفعال يعد مرتكبها متهمين بجنحة الفعل الفاضح، ويعاقبون بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وتلك الأفعال هى.

· التقبيل فى الشارع

· التقبيل فى السيارة

· الكشف عن العورة

· الممارسة الجنسية فى مكان عام

التحرش

للتحرش عدة أوجه إذا ارتكبها الفرد يعد متهمًا مخالفًا للقانون، فى حالة ما إذا حدثت دون رضى الطرف الثانى.

· مغازلة فتاة بعبارات جارحة.

· الإشارة إلى فتاة بإشارات جنسية.

· ملامسة جسد الفتاة دون المناطق الحساسة.

هتك العرض

يختلف هتك العرض عن التحرش، ويتحدد كلًا منهما وفقًا لوصف الجريمة، وهناك عدة أفعال ارتكابها يدخل ضمن نطاق جريمة هتك العرض، وهو تعد جناية.

· الكشف عن عورة فتاة

· المساس بعضو حساس

الاغتصاب

مواقعة الانثى بغير رضاها يعد اغتصاب، بشرط أن يكون الفعل كاملة ولو حدث لمرة واحدة فقط.