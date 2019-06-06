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خطة التأمين الطبى بالمستشفيات لاحتفالات عيد الفطر المبارك × 7 معلومات

الخميس، 06 يونيو 2019 05:00 ص
خطة التأمين الطبى بالمستشفيات لاحتفالات عيد الفطر المبارك × 7 معلومات سيارات الإسعاف- ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تهتم وزارة الصحة بتأمين المحتفلين بعيد الفطر المبارك ما جعلها تقوم برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية لتوفير الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية بالمجان ، ويستعرض  "اليوم  السابع" فى تحليل معلوماتى حول آليات وزارة الصحة لتأمين المحتفلين فى عيد الفطر المبارك.
 
1- رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية.
 
2- إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض والصيادلة.
 
3- زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات.
 
4- الدفع بـ 2480 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق وأماكن الصلاة.
 
5- التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات.
 
6- تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع، والمجمدة ومحلات الجزارة
 
7- توفير أكياس الدم من مختلف الفصائل
 
 

استعدادات وزارة الصحة لعيد الفطر

الاسعاف

تامين طبى

المستشفيات فى العيد

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