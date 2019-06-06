خطة التأمين الطبى بالمستشفيات لاحتفالات عيد الفطر المبارك × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تهتم وزارة الصحة بتأمين المحتفلين بعيد الفطر المبارك ما جعلها تقوم برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية لتوفير الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية بالمجان ، ويستعرض "اليوم السابع" فى تحليل معلوماتى حول آليات وزارة الصحة لتأمين المحتفلين فى عيد الفطر المبارك.

1- رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية.

2- إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض والصيادلة.

3- زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات.

4- الدفع بـ 2480 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق وأماكن الصلاة.

5- التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات.

6- تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع، والمجمدة ومحلات الجزارة

7- توفير أكياس الدم من مختلف الفصائل