سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 01:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

خانها مع جارتها وقتلها بمشاركة أمه.. إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته

الخميس، 06 يونيو 2019 12:35 م
خانها مع جارتها وقتلها بمشاركة أمه.. إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته جثة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بإحالة عامل ووالدته وعشيقته، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجة المتهم الأول، بعدما اكتشفت المجنى عليها خيانة زوجها مع جارتهم.

 

 البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارتهم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة المجنى عليها "آية. ر" ملفوفة فى سجادة وأكياس بلاستيك.

 

تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "زينب. م" حماة المجنى عليها، وابنها "أيمن. ا"  زوج المجنى عليها، وعشيقته "نهى. م" ، حيث تبين أن المتهمة والدة زوج المجنى عليها، دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها فى شقتها.

 

وكشفت التحريات أن المجنى عليها، اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها، الذى كان يقيم علاقة جنسية معها داخل شقتها، وعندما حاولت مواجهته، اعتدى عليها بالضرب، فقرر التخلص من زوجته بمساعدة عشيقته ووالدته، التى كانت ترغب زواج ابنها من جارتهم، وعقب قتلها  طعنا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك، وتركوا الشقة حتى تم القبض عليهم.


عين شمس

حوادث عين شمس

اخبار الحوادث

عامل يقتل زوجته فى عين ش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة