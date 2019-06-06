حفنة من المكسرات يوميا هتحافظ على صحة قلبك وتحميك من السرطان

كتبت هند عادل

من مظاهر الاحتفال بالعيد تناول المكسرات والحلويات والكحك والبسكويت ،ولتناول المكسرات فوائد صحية كبيرة نظرا لأنها غنية بالدهون الجيدة والألياف وتعد من الأغذية الصحية المفيدة للقلب،حسبما ذكر موقع " healthline".



فوائد المكسرات الصحية:

يساعد تناول حفنه من المكسرات على الحماية من الكثير من الأمراض مثل السرطان ومرض السكرى،واكدت العديد من الأبحاث أن تناول حفنه من المكسرات بشكل يومى مثل البندق والجوز واللوز، والفول السودانى، لديهم معدلات تقترب من 30٪ أقل من معدلات الإصابة بأمراض القلب مقارنة مع الأشخاص الذين لا يهتمون بأكل المكسرات، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15٪، و22٪ من خطر الموت المبكر لأى سبب.

كما أنه وجد أن الناس الذين يتناولون المكسرات بانتظام تنخفض احتمالية تعرضهم لخطر الموت من أمراض الجهاز التنفسى بما يقرب من النصف، وخفض خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 40٪.



مكسرات

المكسرات قد يكون لها هذه الآثار لوفرة الألياف والمغذيات والمواد المضادة للأكسدة، فى حين أنها تحتوى على معدلات مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون لكنها دهون صحية، والتى يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف والبروتين، والتى قد تساعد فى الحد من زيادة الوزن عن طريق الحد من الإفراط فى تناول الطعام، وتحتوى أيضا على مواد مضادة للأكسدة، والتي يمكنها محاربة الأضرار التى لحقت بالخلايا التى تؤدى للإصابة بمرض السرطان.