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حدائق الحيوان تستقبل 116 ألف زائر فى أول أيام العيد.. و"الجيزة" فى المقدمة

الخميس، 06 يونيو 2019 04:16 م
حدائق الحيوان تستقبل 116 ألف زائر فى أول أيام العيد.. و"الجيزة" فى المقدمة حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الحدائق المنتشرة على مستوى الجمهورية، استقبلت 116 ألف زائر فى أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، متوقعا تضاعف الأعداد اليوم وغدا.
 
وأضاف أن حديقة الحيوان فى الإسكندرية استقبلت 18 ألف زائر، والفيوم 8 آلاف، والشرقية 5 آلاف، وكفر الشيخ 4 آلاف، وطنطا 3 آلاف، وحديقة الأسماك فى الزمالك 3 آلاف زائر، بينما حلت حديقة الحيوان بالجيزة فى المقدمة بـ75 ألف زائر.
 
وأوضح مدير عام حدائق الحيوان، إلى أن هناك فئات مُستثناة من تذاكر الدخول، فى مقدمتها أسر الشهداء، إضافة إلى الأطفال دون 6 سنوات. متابعا: "هناك رعاية خاصة للحيوانات بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو، خاصة مع تنوع بيئات تلك الحيوانات واحتياجها لرعاية تتناسب مع موطنها الأصلى".
 
وتشهد حدائق الحيوان المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، إقبالا حاشدا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر، تجاوزت مؤشراته الأرقام المتحققة أمس الأربعاء، وحلت حديقة الحيوان بالجيزة فى المقدمة باستقبالها 90 ألف زائر حتى الآن.

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حدائق الحيوان

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