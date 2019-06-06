حبس عاطل لحيازة 24 طربة حشيش ببرج العرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 24 طربه حشيش بقصد الاتجار على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيمائى للفحص.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة برج العرب.

تم عمل كمين، وألقى القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.