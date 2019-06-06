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حبس سائق سرق سيارة من ميكانيكى أثناء إصلاحها بالخليفة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:38 ص
حبس سائق سرق سيارة من ميكانيكى أثناء إصلاحها بالخليفة سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة من ميكانيكى، أثناء إصلاحها بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه قام بتسليم السيارة ملكه لميكانيكى لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه.

باستدعاء الأخير وسؤاله اتهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بسرقة السيارة المُشار إليها، عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة، والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والاستيلاء عليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بالهرم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


عقوبة السرقة

جرائم السرقة بالاكراه

الخليفة

نيابة الخليفة

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