حالة الطقس اليوم الخميس 6/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى ،اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً الى حاراً نسبياً بوجه عام، وحارّاً فى الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية فى اجزاء مختلفة.

كما يتوقع مع ساعات ما بعد الظهر والمساء تكاثف السُحب الركامية الرعدية على أجزاء من جنوب وشرق المملكة تشمل المرتفعات الجنوبية مع فرصة لزخات من الامطار تترافق بنشاط الرياح السطحية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار فى المناطق الصحراوية.

وفى خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة فى المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات محليّة رعدية خفيفة من الأمطار خاصة بأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران (29 مئوية فى القدس الشريف) ويسود جو صيفى حار نسبى فى ساعات النهار ومنعش ولطيف فى ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.