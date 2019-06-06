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جنازة عسكرية لثلاثة شهداء سيناء بمحافظة سوهاج صور

الخميس، 06 يونيو 2019 11:27 ص
جنازة عسكرية لثلاثة شهداء سيناء بمحافظة سوهاج صور جانب من الجنازة
سوهاج محمود مقبول

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فى جنازة عسكرية مهيبة، شيعت محافظة سوهاج، صباح اليوم، جثامين 3 شهداء هم البطل "محمد فايز فرج فايز" من مدينة المنشأة، والبطل "محمد أحمد السيد بخيت" من مدينة جهينة، والبطل "عبدالله عزالدولة عبدالجليل" من مدينة البلينا، والذين استشهدوا فجر أمس، إثر قيام عناصر إرهابية، باستهداف كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
 
حضر الجنازة العسكرية، اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حكمدار المديرية، وبسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا على الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم.
 
خرجت الجنازة وسط هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله"، وتم الإصطفاف من قبل الأجهزة المدنية، وتم تنفيذ مراسم الجنازة العسكرية أمام مديرية امن سوهاج وديوان عام المحافظة، وتم نقل كل جثمان على حدا لاستكمال باقى مراسم الدفن، كلا بمسقط رأسه بالمنشاه والبلينا وجهينة.
 
ومن جانبه، نعى محافظ سوهاج، وجميع العاملين بالمحافظة، ببالغ الحزن شهداء الوطن، متقدمًا بخالص العزاء لأسرهم، وللشعب المصرى، داعيا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.
 
وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له، وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري والشرطة وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقف صفًًا واحدًا خلف قيادته السياسية، وجيشه العظيم، وشرطة بلاده لحفظ أمن واستقرار الوطن الغالي.
 
كانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها أن عناصر إرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
 
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